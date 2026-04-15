7 × 7 = 49: в TikTok девушки сравнивают мужчин с примерами из математики

В TikTok набирает популярность тренд, в котором девушки описывают мужские типажи с помощью примеров из математики. Видео с такими сравнениями собирают миллионы просмотров, сообщает «Царьград» .

Тренд начался с шуточного ролика, где автор заявила, что внешность при выборе партнера не играет решающей роли. В список «фаворитов» она включила Джокера, Венома, манекен, поправляющий галстук, персонажа Леона Кеннеди и даже равенство 7 × 7 = 49.

Идея быстро разошлась по платформе. Пользователи начали приравнивать разные мужские типажи к примерам из таблицы умножения, наделяя числа определенными чертами характера и внешности.

Так, 7 × 7 = 49 обозначает харизматичного и сильного мужчину с привлекательной внешностью. 5 × 5 = 25 — это спортсмен с атлетической фигурой, добрый и спокойный. А 9 × 9 = 81 ассоциируется со взрослым серьезным мужчиной в деловом костюме.

Блогеры объясняют популярность формата эффектом синестезии — явлением, при котором одно ощущение вызывает другое. В данном случае числа и математические примеры формируют зрительные и эмоциональные образы.

