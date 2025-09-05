65-летие Российской школы подготовки собак-проводников отметили в Балашихе

Принять участие в мероприятии приехали слабовидящие люди с четвероногими помощниками более чем из 30 регионов страны.

В праздновании юбилее также приняли участие вице-президент Всероссийского общества слепых Александр Коняев, депутат Московской областной Думы, член Центрального правления ВОС Владимир Вшивцев, представители Министерства социального развития Московской области, Всероссийского общества глухих, Центрального правления ВОС, а также партнеры школы — ГК ВИК, компания «Супрэмо» и международный аэропорт «Внуково».

«Подобных школ в России нет. Здесь десятилетиями формировалась материальная база, а самое главное — накапливался опыт коллектива. Вырастить собаку, научить ее думать, принимать решения, помогать человеку — это огромный труд. Этот юбилей — не только праздник, но и возможность обсудить вопросы развития школы, оказания ей поддержки на федеральном и региональном уровнях», — сказал Владимир Вшивцев.

В рамках мероприятия работников школы наградили знаком «Ветеран ВОС», юбилейными медалями «100 лет образования ВОС» и наградами Министерства социального развития Московской области. Также были вручены специальные награды от Всероссийского общества глухих.

Сегодня в школе работают кинологи с большим опытом, среди которых — Наталья Хащевская. За семь с половиной лет работы она подготовила более 30 собак.

«Наши питомцы отличаются от обычных тем, что они не просто выполняют команды, а думают. Если на пути препятствие, собака должна принять решение — остановиться, обойти или найти другой путь. Этот навык формируется месяцами. Первая выпускная собака всегда дается тяжело, но когда видишь, как она помогает человеку жить полноценной жизнью, становится очень радостно», — рассказала Наталья Хащевская.

Российская школа подготовки собак-проводников в Балашихе — уникальное учреждение, которое за десятилетия работы помогло тысячам незрячих и слабовидящих людей по всей стране обрести самостоятельность и уверенность в себе. Сегодня в ее стенах продолжают готовить специалистов и верных четвероногих помощников, которые становятся для своих хозяев настоящими друзьями и надежной поддержкой.