60 молодых ученых из Самарской области поедут на конгресс в Сириус

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев накануне встретился с делегацией из 60 молодых ученых, которые представят регион на V конгрессе молодых ученых в Сириусе в ноябре 2025 года, сообщает «Царьград» .

Глава региона отметил, что участие в конгрессе открывает новые возможности для обмена знаниями и установления партнерских связей. Федорищев подчеркнул, что Самарская область исторически сильна в научно-технической и индустриальной сферах, а молодые исследователи региона добились заметных успехов в химии, машиностроении и разработке беспилотных летательных аппаратов.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков сообщил, что численность делегации в этом году более чем вдвое превысила прошлогоднюю. На выставке форума Самарская область впервые будет представлена отдельным стендом с технологическими проектами, включая двигательные установки, медицинские комплексы и макеты новых разработок.

В рамках деловой программы делегация примет участие в сессиях по подготовке кадров для технологического лидерства и национального технологического суверенитета. Запланированы переговоры с Российской академией наук и подписание соглашения с Государственной публичной научно-технической библиотекой.

Молодые ученые представили губернатору свои проекты и исследования. Аспирант Самарского государственного медицинского университета Олег Мосеев рассказал о разработке раздвижного эндопротеза для детей, созданного по поручению Минздрава РФ и внедренного в клиниках университета.

