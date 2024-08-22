6 скейт-парков планируют построить в Подмосковье до конца года

В 2024 году новые функциональные зоны отдыха появятся в шести парках культуры и отдыха Московской области. Работы будут вестись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Отдельное внимание в своей работе мы уделяем развитию парковых территорий. По поручению губернатора обновляем существующие и создаем новые парки. Помимо масштабного благоустройства, в существующих парках мы ежегодно создаем новые зоны для отдыха. В этом году для любителей активного отдыха обустроим 6 новых скейт-парков», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадки для активного отдыха появятся в 6 городских округах:

парк им. Ю. А. Гагарина, Шатура;

Парк «Монино», Щелково;

Сквер им. М. Рубцовой, Химки;

Комсомольский парк, Серпухов;

Парк «Заречная», Балашиха;

Парк «Захарово», Одинцовский округ.

Объекты делятся по размерам на малые, средние и большие. На каждом из них планируется разместить скейт-парк, скамейки, установить освещение и провести работы по озеленению.

На средних и больших объектах также появятся памптрек, на больших: зона пинг-понга и теневой навес.

Всего в парках Подмосковья на сегодняшний день 53 скейт-площадки.

Всего в Подмосковье расположено 194 парка и лесопарка. В 2023 году в них зафиксировали свыше 74,7 млн посещений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.