6 обхектов Орехово-Зуевского округа участвуют во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Президент России Владимир Путин 21 апреля на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» дал старт Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня. Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет.

В Орехово-Зуевском округе к голосованию представлены сразу несколько значимых территорий:

— пешеходная зона по улице проезд Черепнина (от ул. Лопатина до ул. 1905 года) в Орехово-Зуеве;

— набережная реки Клязьмы (от ул. Саввы Морозова до ул. Северной);

— улица Ленина в Орехово-Зуеве;

— малая общественная территория в деревне Демихово (ул. Заводская, д. 21);

— парк 1 Мая в Орехово-Зуеве;

— сквер в городе Куровское на улице Советской.

«Отобранные по итогам голосования территории и дизайн-проекты лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета (федерального, регионального, местного) и внебюджетных источников», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Свой выбор можно сделать самостоятельно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также при поддержке волонтеров, которые будут работать во всех регионах, используя экосистему Добро.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», – сказал Воробьев.