6 обхектов Орехово-Зуевского округа участвуют во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
6 общественных территорий Орехово-Зуевского округа участвуют во Всероссийском голосования за объекты благоустройства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Президент России Владимир Путин 21 апреля на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» дал старт Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня. Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет.
В Орехово-Зуевском округе к голосованию представлены сразу несколько значимых территорий:
— пешеходная зона по улице проезд Черепнина (от ул. Лопатина до ул. 1905 года) в Орехово-Зуеве;
— набережная реки Клязьмы (от ул. Саввы Морозова до ул. Северной);
— улица Ленина в Орехово-Зуеве;
— малая общественная территория в деревне Демихово (ул. Заводская, д. 21);
— парк 1 Мая в Орехово-Зуеве;
— сквер в городе Куровское на улице Советской.
«Отобранные по итогам голосования территории и дизайн-проекты лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета (федерального, регионального, местного) и внебюджетных источников», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.
Свой выбор можно сделать самостоятельно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также при поддержке волонтеров, которые будут работать во всех регионах, используя экосистему Добро.рф.
