Включение в рацион школьников соков прямого отжима без искусственных подсластителей может способствовать повышению иммунитета детей в период распространения простудных заболеваний, считают в Госдуме. При этом 59% российских детей заявляют, что их дети с аппетитом едят в школьных столовых и их все устраивает, сообщает kp.ru .

Большинство граждан положительно оценивают предложение представителей Госдумы о внедрении в рацион детей натуральных соков. Более половины участников опроса (59%) утверждают, что их дети с аппетитом питаются в школьных столовых.

Опрошенные также оказались довольны стоимостью, вкусовыми качествами и общим уровнем школьного питания, отмечая, что текущие завтраки и обеды полностью устраивают как детей, так и их родителей.

По данным опроса, большинство родителей положительно оценивают школьное питание. Участники отмечают разнообразие меню, которое устраивает даже привередливых детей. Многие родители замечают значительное улучшение качества питания в школьных столовых по сравнению с прошлыми годами.

Однако треть опрошенных (35%) выражают недовольство. По их словам, дети отказываются от школьной еды из-за плохого вкуса и низкой температуры подаваемых блюд. Этим родителям приходится готовить обеды с собой или обеспечивать детей деньгами для покупок в школьном буфете.

