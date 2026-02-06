59 регионов подготовили программы перехода к экономике замкнутого цикла

На сегодня с Российским экологическим оператором согласовано уже 59 региональных программ по переходу на экономику замкнутого цикла. Информацию об этом озвучил Замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы обращения с отходами, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

Еще по 18 субъектам доработанные региональные программы находятся на согласовании в РЭО. В компании также ожидают доработанные программы на повторное согласование от 10 субъектов. В их числе Рязанская, Курганская, Тюменская, Ленинградская области, Кабардино-Балкария, Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Пермский и Камчатский края, а также Республика Алтай.

Кроме того, Магаданская и Белгородская области пока не направили региональные программы на согласование в РЭО. Денис Буцаев попросил эти субъекты ускориться.

«Чьи программы еще не согласованы с РЭО, прошу незамедлительно связаться и оперативно провести работу по доработке и согласованию», — сказал Денис Буцаев.

Региональные программы представляют из себя комплексные документы, отражающие региональную политику по вопросам построения экономики замкнутого цикла, вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и замещения первичного сырья вторичным при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг.