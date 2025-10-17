56 торговых объектов в Мытищах прекратили продажу алкоголя

С 1 сентября вступили в силу ограничения, установленные законом Московской области от 17 февраля 2025 года. Введен запрет на выдачу и продление лицензий торговым объектам, входы и выходы из которых расположены со стороны внутренних дворов многоквартирных домов. Исключение составляют только магазины, входы в которые находятся со стороны улицы и не дальше 30 м от края проезжей части либо во встроенно-пристроенных помещениях к МКД. В ходе контрольных мероприятий с 1 сентября 2025 года сотрудники администрации городского округа Мытищи проверили 79 торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

По итогам проверочных мероприятий в Мытищах 56 магазинов добровольно прекратили реализацию спиртного после требований, выданных до вступления в силу изменений в законодательство. 11 торговых объектов привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (предусмотрен штраф от 20 до 40 тысяч) после чего 3 из них прекратили продажу алкогольной продукции. Еще по 12 организациям информация направлена в полицию. По объектам, которые были привлечены к ответственности, будут проводиться повторные мероприятия с участием сотрудников полиции и Минсельхозпрода Подмосковья.

Совместные рейды сотрудниками администрации муниципалитетов и правоохранительных органов проводятся на постоянной основе. В ходе проверок особое внимание уделяется объектам, расположенным в «зонах запрета» — в менее чем 100 метрах от образовательных организаций, а также где продажа алкоголя запрещена согласно новым правилам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.