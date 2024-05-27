55 аттракционов в Подмосковье получили разрешение на работу
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За прошедшую неделю Гостехнадзором Минэкологии было проверено 55 подмосковных аттракционов. По результатам проведенных контрольных мероприятий, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных технических средств, выявлено не было. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что проверки аттракционов играют важную роль в обеспечении безопасности посетителей парков аттракционов.
«Они необходимы для обнаружения и устранения потенциальных проблем, связанных с работой развлекательных технических средств, таких как износ материалов, неисправности в механизмах, неправильная сборка или любые другие недостатки, которые могут привести к авариям или травмам», — отметил Фирсов.
Он также рассказал, что проверки позволяют убедиться, что аттракционы соответствуют стандартам безопасности, что оборудование функционирует правильно и что все меры предосторожности соблюдаются.
«Такие мероприятия помогают предотвратить происшествия и обеспечивают безопасность и комфорт для посетителей парков» — сказал Фирсов.
Гостехнадзор Минэкологии усиливал меры по проверкам аттракционов в области накануне праздничных дней, сейчас, когда погода в регионе устоялась и у всех уличных аттракционов начался долгожданный период эксплуатации, такие меры актуальны и как никогда необходимы.
«Весной и летом, когда на улице тепло многие жители нашего региона посещают парки развлечений, в которых катаются на аттракционах. Так как заинтересованность в таких развлечениях в этот период года велик, с нашей стороны проводятся меры по недопущению нарушений. Жители должны получать удовольствие от катания, а не травмы, для этого специалистами гостехнадзора на регулярной основе проводятся осмотры аттракционов», — добавил Фирсов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.