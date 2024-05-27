55 аттракционов в Подмосковье получили разрешение на работу

За прошедшую неделю Гостехнадзором Минэкологии было проверено 55 подмосковных аттракционов. По результатам проведенных контрольных мероприятий, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных технических средств, выявлено не было. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что проверки аттракционов играют важную роль в обеспечении безопасности посетителей парков аттракционов.

«Они необходимы для обнаружения и устранения потенциальных проблем, связанных с работой развлекательных технических средств, таких как износ материалов, неисправности в механизмах, неправильная сборка или любые другие недостатки, которые могут привести к авариям или травмам», — отметил Фирсов.

Он также рассказал, что проверки позволяют убедиться, что аттракционы соответствуют стандартам безопасности, что оборудование функционирует правильно и что все меры предосторожности соблюдаются.

«Такие мероприятия помогают предотвратить происшествия и обеспечивают безопасность и комфорт для посетителей парков» — сказал Фирсов.

Гостехнадзор Минэкологии усиливал меры по проверкам аттракционов в области накануне праздничных дней, сейчас, когда погода в регионе устоялась и у всех уличных аттракционов начался долгожданный период эксплуатации, такие меры актуальны и как никогда необходимы.

«Весной и летом, когда на улице тепло многие жители нашего региона посещают парки развлечений, в которых катаются на аттракционах. Так как заинтересованность в таких развлечениях в этот период года велик, с нашей стороны проводятся меры по недопущению нарушений. Жители должны получать удовольствие от катания, а не травмы, для этого специалистами гостехнадзора на регулярной основе проводятся осмотры аттракционов», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.