50 канадских кленов высадили в Коломне в ходе акции «День в лесу»

Областная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», организованная правительством Московской области совместно с региональным комитетом лесного хозяйства, прошла в Коломне в пятницу. В этот день в микрорайоне Колычево вблизи берега Оки волонтеры и неравнодушные горожане, присоединившиеся к доброй инициативе, высадили 50 канадских кленов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Экологические акции — самые добрые и светлые. Мы через маленькое дело делаем наш город лучше, и делаем это все вместе. Сегодня пришли и представители силовых структур, и работники администрации, и бизнеса, и депутатского корпуса. Всех благодарю за участие. С каждым годом наших сочувствующих становится все больше. Надеюсь, что скоро нас будут уже не сотни, а тысячи», — отметил заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный.

Год назад здесь же, на этом участке, во время аналогичной акции было высажено 60 липовых деревьев. Все они прижились, а сегодня площадь зеленых насаждений увеличилась еще на 50 молодых саженцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.