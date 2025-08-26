5 участков в Щелкове освободили от морских контейнеров

2 июля вышло постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое утверждает порядок размещения морских контейнеров. Это большие железные коробки, которые используют для транспортировки грузов морским, автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом. На земле в таких контейнерах часто размещают склады, мастерские и т. д. Рейды их легитимности в городском округе Щелково — с недавнего времени регулярная практика. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Было принято решение об ужесточении требований к размещению таких контейнеров — в целях безопасности граждан и основ государственного строя нашей страны», — рассказал консультант территориального отдела № 9 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Андрей Зубеев.

В состав рабочей группы входят представители администрации городского округа Щелково, инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сотрудники полиции и МЧС.

После выхода постановления в округе уже проверили 13 земельных участков. По итогам мониторинга были выявлены нарушения. Собственникам земельных участков выданы предписания об их устранении. На это дается 30 календарных дней, по истечении которых проводится повторная проверка. В случае неисполнения ранее выданных предписаний, а также выявления повторных нарушений контейнеры подлежат демонтажу. И на сегодняшний день пять земельных участков полностью освобождены от морских контейнеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о недопустимости присутствия стихийных контейнерных складов на территории области. Губернатор также подчеркнул, что контейнерная торговля в региональных «сухих» портах — самая заметная в стране.

Количество контейнеров на экспорт кратно меньше. Куда направляются эти контейнеры? Мы увидели, что эти контейнеры направляются на организацию так называемых стихийных, неорганизованных контейнерных складов. Цель Екатерины Анатольевны (Зиновьевой, зампреда правительства Подмосковья — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области — ред.) сегодня — рассказать, что это недопустимо», — сказал Андрей Воробьев.