46,5 тыс учащихся Подмосковья написали ОГЭ по географии, истории, физике и химии

В четверг в Московской области прошел основной государственный экзамен по географии, истории, физике и химии. Экзамены сдали более 46,5 тыс. учащихся, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Большая часть девятиклассников сдала химию 27 мая, а сегодня в экзамене приняли участие 3,7 тыс. учеников. Второй день был предусмотрен в расписании для участников, у которых экзамены по выбранным предметам совпали в один день.

География стала самым популярным предметом по выбору среди девятиклассников. Ее выбрали более 33,5 тыс. учащихся. ОГЭ по физике написали более 6,5 тыс. школьников, по истории — свыше 2,7 тыс. девятиклассников.

Минимальный балл, необходимый для сдачи ОГЭ по этим предметам, составляет 11 баллов по физике и истории, 10 — по химии и 12 — по географии. В регионе было организовано 482 пункта сдачи экзаменов, а процесс контролировали 986 наблюдателей.

Результаты ОГЭ будут доступны не позднее 13 июля. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах в течение одного дня со дня утверждения результатов, а также в личном кабинете Регионального центра обработки данных https://result.rcoi.net/.

Для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в аттестации, предусмотрены резервные дни 25 и 26 июня, а также 1 и 2 июля.

Следующий экзамен по русскому языку пройдет для выпускников в понедельник, 3 июня, а экзамен по математике состоится 6 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.