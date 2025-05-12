425 тыс жителей Подмосковья уже проголосовали за выбор объектов благоустройства

В Подмосковье с 21 апреля продолжается Всероссийское онлайн-голосование за выбор территорий для благоустройства. На сегодняшний день свое мнение уже выразили более 425 тыс. жителей региона, сообщили в пресс-службах министерств благоустройства, информации и молодежной политики Московской области.

«В регионе голосование проходит уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: на сегодняшний день уже более 425 тысяч человек приняли участие в голосовании. Мы обеспечиваем широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать округ комфортнее и удобнее для жизни. За время проведения онлайн-голосования платформа зарекомендовала себя как эффективный инструмент участия в вопросах благоустройства. Очень важно, что в такую работу вовлечены жители, и мы отмечаем по-настоящему высокий интерес и желание людей участвовать в формировании и развитии городской среды», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Жители могут проголосовать за те проекты, которые им ближе — обновление детских площадок, строительство скейт-парков, реконструкция центральных площадей или другие объекты общественной инфраструктуры. За 22 дня голосования особенно активными оказались жители таких округов, как Пушкинский, Воскресенск, Люберцы, Щелково, Подольск, Зарайск, Химки, Реутов и другие.

«Волонтерский корпус ФКГС насчитывает уже более 3,6 тыс. человек. Это активные и неравнодушные ребята, которые свое свободное время посвящают добрым делам, помогают сделать наше Подмосковье еще интереснее и комфортнее. Активисты рассказывают жителям региона о проекте, а также показывают, как отдать свой голос на сайте. На сегодняшний день волонтеры привлекли к голосованию более 90 тысяч человек!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Голосование проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие в выборе может любой житель Подмосковья старше 14 лет. Для этого нужно выбрать по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/ свой регион и понравившийся проект благоустройства. Голосование продлится до 12 июня включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.