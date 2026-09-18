41 советник по воспитанию из Подмосковья обучаются в Самаре

Советники директоров по воспитанию из Подмосковья с 14 по 18 сентября повышают квалификацию в Самаре по программе работы с детскими общественными объединениями, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа повышения квалификации «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» проходит в Самаре с 14 по 18 сентября. В ней участвует 41 советник директора по воспитанию из Подмосковья.

Обучение организовано на базе Самарского государственного социально-педагогического университета. Участники осваивают актуальные методики и инструменты воспитательной работы, изучают современные подходы к взаимодействию с детьми и подростками, а также обмениваются профессиональным опытом.

В пресс-службе ведомства отметили, что обучение позволяет по-новому взглянуть на работу и вернуться с новыми знаниями, идеями и вдохновением для дальнейшей деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.