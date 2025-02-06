40 тыс госслужащих США согласились уволиться по собственному желанию

Администрация американского президента Дональда Трампа предложила хорошие выходные пособия для чиновников, которые уволятся со службы. Свыше 40 тыс. государственных работников решили дать согласие, сообщает «Царьград» .

Как рассказал телеканал CNN, уволившимся по собственному желанию выплатят восьмимесячное выходное пособие.

Ранее телеканал NBC написал, что уволится по таким условиям могут до 10% федеральных чиновников. Этот подход позволит правительству США сэкономить миллиарды долларов. Высокопоставленный представитель администрации президента уточнил, что в стране прогнозируется увольнение в диапазоне 5-10% федслужащих.

По информации CNN, подобное предложение получили порядка 2 млн государственных служащих США.