4 новые спортивные площадки построят в Красногорске в этом году

Помимо глобальных проектов обновления спортивной инфраструктуры, в числе которых ремонт стадиона «Зоркий», в округе строятся спортплощадки во дворах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Расширяя доступность спортивной инфраструктуры, ежегодно по просьбе жителей строим новые площадки с акцентом на игровые виды и индивидуальные занятия физкультурой», — прокомментировал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Сегодня те шесть площадок, которые обустроили в минувшем 2024 году в Нахабино, Путилково, ЖК «Новая Опалиха», ЖК «Малина», ЖК «Новое За Митино» и ЖК «Усово Парк» являются эпицентром спортивной жизни на дворовых территориях.

Глава муниципалитета отметил, что объединяя поколения в стремлении к здоровому образу жизни, особая задача — создавать современные условия комфорта.

В текущем, 2025, году в округе появится еще четыре новых, современных спортивных площадки: на ул. Игоря Мерлушкина, 12, ул. Народного Ополчения, 21 в Красногорске, ул. Спасской, 1/1 в Павшинской пойме и ул. Сходненской, 35 в Путилково, работы по которым планируется завершить этой осенью.

ак ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.