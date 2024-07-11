4 юным жителям Шатуры вручили их первые паспорта в торжественной обстановке

Четверо юных жителей Рошаля получили главный документ гражданина РФ. Первые паспорта гражданина Российской Федерации Анне Куликовой, Маргарите Чугуновой, Степану Панину и Виталии Соколовой вручили в торжественной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уважаемые юноши и девушки, поздравляю вас с этим важным днем. Теперь у вас появится больше прав, но и больше обязанностей. Идя по жизни, обдумывайте каждый шаг, ведь он может повлиять на вашу судьбу», — пожелал юным гражданам руководитель Мишеронского сектора Михаил Копцов.

Также к ребятам обратился руководитель Молодежного совета Тимофей Паршков. Он пригласил их вступить в ряды волонтеров.

Вместе с юными гражданами радость момента разделили родители.

На память о событии у ребят останутся подарки и совместные фотографии.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.