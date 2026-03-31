37% россиян покупают виртуальные подарки в соцсетях

Более трети россиян платят за виртуальные подарки и премиум-функции в соцсетях и дейтинг-сервисах. В 2025 году пользователи отправили 58 млрд цифровых подарков, сообщает пресс-служба OK.

По данным опроса ЮMoney и «Одноклассников», 55% респондентов считают онлайн-знакомства комфортными. 33% знакомятся через социальные сети, 14% — в дейтинг-приложениях, 8% — в играх и стриминговых сервисах. При этом 42% не ищут знакомства в интернете.

Среди тех, кто общается онлайн, 28% сразу пишут сообщение, 26% начинают с лайков и реакций, 24% ждут инициативы. Еще 13% делятся мемами и музыкой, 9% отправляют виртуальные подарки, стикеры или открытки.

Платные цифровые подарки дарят 37% опрошенных: 20% — по особым случаям, 17% — регулярно. В 2025 году пользователи направили друг другу около 58 млрд подарков — на 47% больше, чем годом ранее. Чаще всего их отправляли к 23 Февраля, 8 Марта, Новому году, Рождеству и Дню Победы.

Согласно результатам опроса, 35% респондентов склонны выражать свои чувства вербально или с помощью смайликов, не прибегая к финансовым затратам. Еще 28% опрошенных полагают, что заботу и внимание можно продемонстрировать и без совершения каких-либо покупок.

Подавляющее большинство участников исследования положительно отзываются о проявлении внимания в виртуальном пространстве: 46% отмечают радость при получении цифровых подарков, а 40% испытывают интерес и предвкушение. Около 23% относятся к подобным жестам безразлично, тогда как 19% испытывают замешательство и небольшое смущение. Важно отметить, что лишь 16% опрошенных придают значение тому, был ли подарок приобретен за деньги.

Премиум-аккаунты и VIP-статусы в соцсетях и дейтингах готовы оплачивать 36% респондентов. Из них 20% считают, что это экономит время, 16% покупают бусты и суперлайки. 39% пользователей считают, что им хватает бесплатного функционала, а 25% принципиально не тратят деньги на дейтинг‑сервисы. При этом 54% не тратят деньги на онлайн-общение, а 12% расходуют более 5000 рублей в месяц.

В опросе, проведенном в феврале–марте 2026 года, участвовали более 2000 пользователей ЮMoney.

