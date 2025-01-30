35 населенных пунктов воинской доблести расположены в Подмосковье

На территории Московской области 35 населенных пунктов имеют статус «Населенный пункт воинской доблести», сообщил председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов.

«Всего в Московской области сейчас 35 населенных пунктов воинской доблести. В 2024 году в 3 населенных пунктах были установлены стелы и благоустроены территории на сумму более 71 млн рублей», — сказал Баранов в ходе часа правительства.

Он уточнил, что речь идет о селе Середа муниципального округа Шаховская, селе Званово в Лотошине и городе Яхрома.

Также почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» в 2024 году удостоилась деревня Таширово Наро-Фоминского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда», — сказал губернатор.