35 кг корма привезли волонтеры Солнечногорска в приют для животных

«Волонтеры Подмосковья» и «Молодой Гвардии Единой России» из Солнечногорска посетили приют Благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду». Они провели с питомцами время и передали 35 кг корма для подопечных, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа Солнечногорск.

Его предоставил первый замглавы округа Кирилл Типографщик.

«Мы привезли помощь для братьев наших меньших, навестили их, поиграли, погуляли и, конечно же, подарили им нашу любовь», — рассказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Фонд «Дарящие надежду» — одна из первых организаций в стране, которая комплексно решает проблемы бездомных животных. В декабре ей исполняется 15 лет. Работа фонда направлена на борьбу с причинами появления брошенных животных, их лечение, стерилизацию и поиск дома, а также помощь другим приютам.

«У нас такая комплексная программа, которая направлена на борьбу с причинами появления бездомных животных. И, конечно, у нас есть свои подопечные питомцы в приюте, хоть мы не приют изначально и не собирались им быть, но так жизнь сложилась, что они у нас появились, они живут с нами, мы им помогаем, лечим, ищем дом, заботимся», — поделилась директор БФ помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова.

Животным требуются не только корма, но и лекарства, предметы обихода. Они будут рады новым игрушкам, мискам, ошейникам, наполнителям для лотков, подстилкам.

Принести помощь для приютов можно по адресу Молодежного центра «Возрождение»: г. о. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 13, вход с торца, 4 этаж, каб. 28 (здание детской поликлиники) по будням с 10:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.