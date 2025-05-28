33 ситуационных центра следят за честностью ЕГЭ в Подмосковье

В основной период проведения ЕГЭ в Московской области работают ситуационные центры онлайн-наблюдения (СИЦ), обеспечивающие прозрачность и объективность экзаменационных процедур. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Главный ситуационный центр открыт на базе регионального центра обработки информации (РЦОИ). Дополнительно работают 30 филиалов в муниципалитетах региона и 2 центра на базе педагогических вузов — ГГТУ и ГСГУ.

«Работа ситуационных центров — важный элемент системы обеспечения прозрачности ЕГЭ в регионе. Мы привлекли подготовленных наблюдателей, обеспечили техническую оснащённость и выстроили систему оперативного реагирования на любые сигналы о нарушениях», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, все центры оборудованы индивидуальными рабочими местами с устойчивым интернет-соединением. График дежурств онлайн-наблюдателей составлен с учётом расписания экзаменов и количества пунктов проведения.

«Контроль за порядком на экзаменах в 256 пунктах осуществляют более 700 онлайн-наблюдателей. Перед началом работы они прошли обучение на федеральной платформе и успешно сдали итоговый тест, набрав не менее 80%», — подчеркнула Ингрид Пильдес.

Наблюдатели следят за ходом экзаменов в режиме реального времени через портал smotriege.ru. Каждый специалист курирует не более 4 аудиторий одновременно, что позволяет обеспечивать внимательный и качественный мониторинг. Основные задачи наблюдателей — профилактика нарушений, контроль за соблюдением порядка и фиксация инцидентов.

Все выявленные случаи анализируются в ситуационных центрах, а информация передается в министерство образования Московской области и Рособрнадзор. По каждому факту принимаются необходимые меры.

«Использование мобильных телефонов, смарт-часов, записок и других запрещенных предметов на ЕГЭ строго воспрещено», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.