31 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Международный день резервного копирования или День бэкапа, День моллюсков в ракушке, День Эйфелевой башни и Праздник разноцветных глаз.

Международный день резервного копирования или День бэкапа

Резервное копирование — это создание копий важных данных на разных носителях. Обеспечение сохранности значимой информации во время компьютерных технологий приобретает все больше важности, ведь ее потеря приводит к большим проблемам и финансовым тратам для организаций.

Дата для празднования выбрана не просто так. Очень часто в компьютерной среде данные теряются именно 1 апреля. Придуманы даже специальные «вирусы-шутки», которые крадут информацию в День дураков. Поэтому в преддверии 1 апреля нужно напомнить людям о важности сохранности данных.

День моллюсков в ракушке

Дата призвана натолкнуть людей нам мысли о том, почему эти морские обитатели так важны. В России насчитывается примерно 2900 видов моллюсков. Многие из них — на грани исчезновения. В основном страдают пресноводные и сухопутные моллюски.

Эти морские обитатели являются важным источником питания для человека, а также источником материалов для предметов роскоши — жемчуг, перламутр, виссон, пурпур. Поэтому важно их беречь.

День Эйфелевой башни

31 марта 1889 года состоялось торжественное открытие этого памятника в Париже. Свое название башня получила в честь главного инженера и конструктора Гюстава Эйфеля. Сегодня — это символ и культурная икона Франции высотой в 324 метра и шириной 125 метров.

40 лет после открытия башня была самым высоким сооружением в мире. До сих пор инженеры по всему свету восхищаются дизайном, планом и архитектурой Эйфелевой башни.

Праздник разноцветных глаз

Эту дату придумали для поддержки людей с гетерохромией — это особенность организма, при которой радужная оболочка правого и левого глаза имеет разный цвет. Причина этого — избыток или недостаток меланина.

Врачи отмечают, что разные глаза не представляют никакой опасности. Боле того, люди с такой особенностью всегда выглядят необычно и привлекают внимание.

Именины

Трофим, Кирилл, Дмитрий, Даниил, Наталья.