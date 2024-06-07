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31 декабря могут сделать нерабочим днем с 2025 года

Минтруд России отреагирует на запрос общества и рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем, пишет ТАСС .

«Вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС.

Заявление было сделано на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава ведомства уточнил, что инициативу рассмотрят при формировании производственного плана на 2025 год.