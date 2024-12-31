31 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

31 декабря 2024 года - это не только канун Нового года, в этот день отмечают День Святого Сильвестра и Модестов день. Также в эту дату испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 и Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства.

День Святого Сильвестра

Это католический праздник, который отмечают во многих государствах Запада, в частности ЕС. Ежегодно его празднуют с большим размахом. Во время него люди развлекаются, веселятся, едят в больших количествах в ожидании Нового года.

Согласно легенде, в 314 году нашей эры Папа Римский Сильвестр I поймал змея Левиафана из Ветхого Завета. Он был уверен, что в 1 000 году монстр может попасть на свободу и вызвать конец света. Однако Сильвестр смог победить Левиафана.

Скончался Папа Римский накануне Нового года — 31 декабря 335 года. С тех пор дату его смерти отмечают в качестве Дня Святого Сильвестра.

Модестов день

31 декабря 2024 года отмечают память святителя Модеста, который был архиепископом в Иерусалиме в 7 веке. Из придания следует, что он появился на свет в Малой Азии. Его семья исповедовала христианство.

Модест стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. Когда Сирию и Палестину атаковали персидские солдаты, они уничтожили храмы и взяли в плен патриарха Иерусалима Захария. Тогда он передал Модесту бразды правления над Иерусалимской церковью.

Благодаря патриарху из Александрии Иоанну Милостивому, удалось восстановить уничтоженные христианские храмы. Также были похоронены погибшие иноки.

Через 14 лет патриарх Захария вернулся. Модест отдал ему бразды правления обратно. Через некоторое время патриарх умер. Тогда Модест занял должность вновь.

Испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144

31 декабря 1968 года был проведен испытательный полет первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Через три года после этого, летом 1971 года, он впечатлил посетителей Международной авиационной выставки в Париже.

26 декабря 1975 года Ту-144 отправился в первый рабочий рейс по маршруту Москва—Алма-Ата. Он транспортировал почту, а также посылки. С ноября 1977 года по тому же маршруту стартовали пассажирские перевозки.

Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства

31 декабря 1999 года Борис Ельцин добровольно покинул пост президента РФ и передал полномочия главы государства Владимиру Путину. Политик тогда был председателем правительства.

В тот же день Ельцин записал обращение к жителям РФ. Он сказал, что покидает пост раньше назначенного времени.

В следующее тысячелетие, по словам Ельцина, Россия должна была войти с новыми лицами, энергичными, умными людьми.

Именины

Сегодня именины у Веры, Виктора, Владимира, Георгия, Елизаветы, Зои, Ивана, Ильи, Марка, Мартина, Михаила, Модеста, Николая, Севастьяна, Семена, Сергея, Софьи, Фаддея и Федора.