300 школьников встретились с Героем РФ Романом Черемухиным в Орехово-Зуеве

Встреча была организована благодаря филиалу фонда «Защитники Отечества» по Московской области и администрации Орехово-Зуево в ДК на площади Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Роман рассказал о том, как любовь к Родине, чувство долга и твердые жизненные принципы формируют настоящего героя. Опыт офицера, умело командовавшего батальоном в зоне СВО, стал бесценным уроком мужества и отваги. Ребята узнали о пути Романа к военной профессии, его увлечениях боксом и парашютным спортом, а также о трогательных моментах из жизни. Истории Героя России вызвали у школьников массу вопросов на которые с удовольствием ответил Роман по ходу встречи.

«Патриотизм не рождается сам по себе. Он воспитывается на примерах мужества и самоотверженности. Встречи с героями — это мощный инструмент патриотического воспитания, который помогает формировать у молодежи правильные ценности», — отметил отец Героя России Алексея Осокина Николай Осокин.

Благодарим Романа за его выступление и социальных координаторов онда «Защитники Отечества» Юлию Дубинину и Илону Саломатчикову за организацию этой важной встречи.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.