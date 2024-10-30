30 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня профессиональный праздник отмечают моряки-надводники, инженеры-механики и тренеры. Еще можно отпраздновать Всемирный день жизни или поискать в своем городе скульптуры хищников в честь Дня улыбающихся каменных львов.

День основания Российского военно-морского флота

30 октября в Военно-морском флоте страны, согласно приказу главнокомандующего ВМФ, отмечается профессиональный праздник — День моряка-надводника.

Именно в этот день в 1696 году Боярская дума страны по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота страны: «Морским судам быть».

Тогда же в России развернулось военное кораблестроение. Еще в стране создали Азовский и Балтийский флоты, позже появились Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийская флотилия.

День инженера-механика в РФ

30 октября свой профессиональный праздник отмечают работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности. Его начали праздновать по приказу Главкома ВМФ от 1996 года, однако отсчет принято вести с 1854 года. Именно тогда на флоте появился корпус инженеров-механиков, а за подготовку специалистов отвечало техучилище морского ведомства в Кронштадте.

Инженер-механик — это специалист с высшим техническим образованием в области проектирования, конструирования и эксплуатации техоборудования. Однако сейчас сотрудники должны иметь более высокие и разносторонние требования.

День тренера в России

В 1999 году Федерация спортивной и художественной гимнастики России стала инициатором учреждения Дня тренера. Именно в этот праздник теплые слова говорят в адрес тех, благодаря кому спорт в стране всегда поддерживался на высоком уровне, а спортсмены становились чемпионами различного уровня.

У Дня тренера нет официального статуса, но спортсмены поздравляют своих наставников и чествуют их. Однако для тренера лучшая награда — успехи и достижения подопечных.

День памяти жертв политических репрессий в России

Данный день установлен постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году и ежегодно отмечается в России 30 октября.

Дата была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии. Голодовку политзаключенные объявили в знак протеста против политических репрессий в СССР и бесчеловечного обращения с узниками в тюрьмах и лагерях.

По данным комиссии по реабилитации при президенте страны, безвинно репрессированных — миллионы, и значительное число их нигде не было учтено.

Всемирный день жизни

Этот день в 2008 году предложила отмечать неправительственная организация «Друзья жизни» из Кот-д’Ивуара. Праздник призван напомнить, что жизнь — величайшая ценность, которую необходимо беречь.

Всемирный день жизни призывает людей быть более сознательными в отношении жизни. Сегодня самое время задуматься о смысле жизни и заняться самоанализом. Также праздник напоминает о важности благодарности за каждый день, каждый миг и каждое вдохновение, которые получает человек.

День улыбающихся каменных львов

Этот необычный праздник призван обратить внимание на миролюбие скульптурных львов. Они есть на Английской набережной Санкт-Петербурга, в Воронцовском дворце в Крыму, на площади Сан Марко в Венеции и возле музея «Памятника народной письменности» в Праге.

Кроме того, улыбающиеся хищники украшают Рождественский и Успенский соборы в Суздале и Владимире, которые возвели в 1122 и 1160-х годах. Их можно найти и на стенах Георгиевского храма, строительство которого по разным источникам датируется 1129 годом и 1152 годом. Все еще непонятно, откуда русские зодчие и резчики XII века знали о внешности львов. Исследователи считают, что перед мастерами поставили задачу изобразить помесь кошки и собаки, «барса с собаковидной головой».

Историки и архитекторы подчеркивают удивительное спокойствие и отсутствие агрессии, в том числе и в сценах единоборств, у изображенных на православных соборах хищников.

Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей

В 1967 году 2 искусственных спутника Земли «Космос-186» и «Космос-188» впервые за всю историю исследования Вселенной с помощью специальных двигательных установок, комплекса радиотехнической аппаратуры и счетно-решающих устройств сблизились друг с другом, произвели автоматическую стыковку, а затем начали свободный полет в космическом пространстве на высоте 276 км.

Спутники продолжали совместный полет 3 часа и 30 минут. Затем по команде с Земли провели автоматическую расстыковку. Через некоторое время они вернулись на поверхность планеты.

В Москве открыт памятник жертвам политических репрессий

В 1990 году на Лубянской площади, в сквере у Политехнического музея, открыли скорбный памятник миллионам жертв политических репрессий («Соловецкий камень»). Он появился в столице как символ победы над тоталитарным режимом и знак нарождающейся демократии.

Гранитный валун был доставлен в Москву с Соловецких островов, из тех мест, где некогда располагался печально известный Соловецкий лагерь особого назначения — СЛОН.

Осия Колесник

По народному календарю в этот день вспоминают Осию Колесника. Он жил в Израильском царстве во времена, предшествующие гибели Израиля.

На Руси Колесником Осию назвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность.

Люди на Осию вспоминали поговорки об осени.

Именины

В этот день именины отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий и Сергей.