30 новых мусоровозов выходят на маршруты в Самарской области

Региональный оператор Самарской области АО «Экология» купил 30 новых мусоровозов для вывоза отходов. 15 единиц техники уже вышли на маршруты, остальные на старте и выйдут в рейсы в ближайшие дни, передает пресс-служба РЭО.

«Самарский регоператор приобрел 30 мусоровозов. Наличие собственного транспорта позволит регоператору напрямую управлять маршрутами вывоза отходов и быстро реагировать на ситуации, когда отходов становится больше обычного», — сообщила пресс-служба ППК РЭО.

Разнообразие машин даст возможность АО «Экология» собирать отходы из любых видов контейнеров — от обычных баков объёмом 1,1 кубометра до заглубленных накопителей и больших бункеров. Ранее это было проблемой из-за разнообразия контейнеров на площадках.

«Это важное приобретение для всей Самарской области. АО „Экология“ как государственный региональный оператор стратегически подходит к вопросу организации транспортирования. Мы провели оценку и выясняли необходимое количество техники для качественного транспортирования ТКО. По результатам большой кадровой работы нанято около 70 человек, формирующих экипажи новой техники. В ближайшее время весь транспорт выйдет на маршруты», — отметил генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков.

Новая техника также будет использоваться как резерв в тех районах, где вывозом отходов занимаются подрядчики регоператора. Она будет применяться в случаях, когда подрядчики не справляются с работой.