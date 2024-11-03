3 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День работников гражданской авиации в Беларуси, Национальный день сэндвича в США, Иларионов день и День домохозяйки и домохозяина.

День работников гражданской авиации в Беларуси

Профессиональный праздник бортпроводников, пилотов, инженеров и авиадиспетчеров отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября. Они выполняют важнейшую задачу гражданской авиации — обеспечивают безопасность полетов. В республике днем рождения гражданской авиации считают 7 ноября 1933 года, когда был открыт аэропорт Минск.

В этот праздник традиционно в Белоруссии проводят авиационные шоу — выступают парашютисты, проводят показательные полеты. Цель этих мероприятий — демонстрация высокого качества техники в республике.

Национальный день сэндвича в США

Каждое 3 ноября в США отдают должное самому популярному продукту на континенте. Этот праздник популярен не только в Америке, но и во многих западных странах. Сэндвич — это бутерброд — два куска хлеба или булки с любой начинкой. Праздник отмечают в кафе и ресторанах, где часто устраивают гастрономические состязания между поварами.

Такое звучное имя эта еда получила в честь 4-го графа Сэндвича, дипломата и государственного деятеля Англии Джона Монтегю. Согласно легенде, именно он изобрел быстрый перекус, чтобы не отвлекаться от карточной игры. Потом такой бутерброд стал популярным среди картежников, а затем — у всех людей.

Иларионов день

Это праздник двух святых с одинаковыми именами — Илариона Великого (3–4 век) из Палестины и Илариона Псковоезерского (15 век), жившего на Руси. Первый Иларион считается основателем монастырей и первым проповедником монашества в Палестине, второй — основал Озерский Покровский монастырь и стал его первым настоятелем.

На Руси отмечали, что именно с Иларионова дня начинает заметать пороша. Если в этот день снег выпадет на мерзлую землю — можно ждать хорошего урожая хлеба, если на сырую — весной зацветут подснежники.

День домохозяйки и домохозяина

Этот праздник отмечают в течение года целых три раза — 8 июня, 3 ноября и 31 января. Его предложила справлять сотрудница Национального института женщин Габриэла Дельгадо. В эти дни рекомендуется работающим людям зайти за тортом и сделать приятное близким, которые устраивают уют дома и воспитывают детей.

Некоторым мужчинам в силу обстоятельств также приходится брать на себя обязательства по домоводству. Этот международный праздник учрежден с целью обозначить важность домохозяек в обществе.

Именины

Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Дмитрий, Денис, Иван, Захар, Константин, Иларион, Марфа, Павел, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан, Федор, Яков.