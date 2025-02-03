3 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, а еще Международный день нежности и День семейного счастья. С профессиональным праздником можно поздравить женщин-врачей.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

У этого праздника есть и еще одно название — Всемирный день борьбы с нецензурной бранью. Однако считается, что «ненормативная лексика» — понятие несколько более широкое, чем просто нецензурная лексика, потому что включает в себя жаргонизмы и сленг.

Ненормативная лексика имеет негативную оценку и включает в себя выражения, употребление которых является примером асоциального поведения, вызывающего негативную оценку со стороны общества, осуждение.

Чтобы избавиться от употребления ненормативной лексики, важно обладать самоконтролем, а также широким кругозором и эрудицией, возможностью выразить чувства или свое отношение к окружающей действительности иначе.

Для борьбы с ненормативной лексикой помимо воспитательного характера применяется и целенаправленная государственная политика в области семьи и культуры. Необходимо и ужесточение правовых норм для тех, кто ведет себя агрессивно и пренебрежительно относится к правам окружающих, особенно детей и подростков.

Международный день женщины-врача

Этот праздник отмечается в честь представительниц прекрасной половины человечества, трудящихся в медицинской сфере.

Профессия врача — одна из наиболее древнейших и уважаемых в мире. На планете большинство людей хотя бы раз в жизни обращались к доктору за помощью и лечением. При этом, мало кто задумывается о том — кого больше во врачебной практике — мужчин или женщин. К слову, в разных странах эти числа различаются. Но официально в медпрактику женщины «были допущены» относительно недавно.

В середине XIX века женщины не имели права голосовать на выборах, не могли учится в высших учебных заведениях и получать профобразование, в том числе и в сфере медицины. Данную ситуацию изменила Элизабет Блэквелл из Нью-Йорка. Она долго изучала медицину частным порядком, ведь ни один американский вуз тогда девушек не принимал.

Исключением стал Женевский медколледж, где администрация предложила студентам проголосовать, стоит принимать девушку или нет. Студенты решили, что это розыгрыш и проголосовали «за». Блэквелл была лучшей на курсе, с отличием закончила учебное заведение, получила диплом, магистерскую степень и начала практиковать. Она сумела организовать в Нью-Йорке больницу для женщин, а позднее и медкурсы при ней, а затем — и Лондонскую медицинскую школу, тоже для женщин.

Международный день нежности

История возникновения праздника неизвестна, однако у него много сторонников.

Считается, что этот праздник создан, чтобы сделать людей в мире немного добрее, напомнить им о теплых чувствах и радостных эмоциях. Ведь в современных реалиях человечеству так не хватает теплоты, нежности не только по отношению друг к другу, но и к братьям нашим меньшим. Главное — не стесняться в проявлении нежности.

День семейного счастья

Праздник не был официально учрежден, однако он создан, чтобы напомнить людям о важности и ценности семьи.

Семья — одна из самых важных ячеек в жизни людей. К ней далеко не всегда относятся кровные родственники. Членами семьи могут быть по-настоящему близкие и родные, те, кто всегда верит и поддерживает.

Важно помнить, что необходимо ценить и сохранять семью. Считается, что в эту дату нужно провести время всем вместе, поужинать, отдохнуть. А супругам следует спать на одной кровати, чтобы сохранить брак крепким.

Международный день кормления птиц

Этот праздник не просто так отмечается в начале февраля. Считается, что именно в феврале наступает самая холодная часть зимы, когда птицы нуждаются в заботе и еде.

Этот день — напоминание о том, что забота людей поможет сохранить птицам жизнь. Важно и нужно приносить еду для пернатых, оставлять ее в кормушках в специальных зонах или же в парках, возле дома.

По традиции в этот день в образовательных учреждениях проходят открытые уроки и презентации, рассказывающие о птицах, их потребностях. Рассказывают детям и о том, как строить кормушки, чем кормить пернатых друзей.

Именины

В этот день свои именины отмечают Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья и Максим.