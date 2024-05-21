270 компаний Подмосковья стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

В национальный проект «Производительность труда» вовлечено 270 предприятий Московской области. Нацпроект помогает предприятиям повышать эффективность благодаря оптимизации процессов и внедрению технологий бережливого производства. Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«На сегодняшний день в нацпроект вовлечено 270 компаний региона: это и те, кто уже успешно завершил обучение в рамках нацпроекта, продолжая внедрять полученный опыт на других участках своих производств, и те, кто только начал постигать принципы работы в рамках бережливого производства. Только в 2024 году участниками нацпроекта стали 48 компаний, представляющих различные сферы: от торговли до самых разных отраслей производства. Более 220 предприятий, то есть порядка 82%, уже реализовали проекты по повышению производительности», — сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках нацпроекта компании получают поддержку, которая помогает им наращивать эффективность производительности. В среднем участникам удается сократить время протекания процессов на 36%, незавершенное производство — на 35%. При этом выработка в среднем увеличивается на 36% без дополнительных затрат.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» компания может подать через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.