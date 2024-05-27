27 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отметить Общероссийский день библиотек и День изобретения шпрот. А также в этот день 321 год назад в стране был заложен новый город — Санкт-Петербург.

Общероссийский день библиотек

Праздник утвердил президент России Борис Ельцин в 1995 году. В его указе говорится, что библиотеки внесли большой вклад в развитие отечественного просвещения, науки и культуры.

При этом дату выбрали не случайно. Именно 27 мая 1795 года основали первую государственную общедоступную библиотеку страны. Она называлась Императорская публичная библиотека, а сейчас — Российская национальная библиотека.

При этом первая библиотека появилась на Руси еще в 1037 году. Ее основал Ярослав Мудрый. Потом начали появляться монастырские библиотеки, а уже в XVII году появились библиотеки светского характера.

В советское время они пользовались большой популярностью. Там можно было почитать новые журналы, газеты и редкие книги. Необходимую информацию могли найти также школьники, студенты, аспиранты, научные работники и все желающие.

В этот день поздравления с профессиональным праздником принимают все библиотечные работники.

День изобретения шпрот

Выбор даты праздника неизвестен, но во шпроты в Латвии делали еще в XVIII веке.

В 1907 году шпроты рижского завода E.Moritz& Co получили две золотые медали — на Международной выставке в Мадриде и на Первой промышленно-кулинарной в Петербурге.

Вскоре шпроты стали популярны и в России, а к советскому времени они являлись деликатесом, который всегда был на праздничных столах.

Петр I заложил Петропавловскую крепость — день основания Санкт-Петербурга

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27 мая 1703 года на Заячьем острове Петром I состоялась закладка крепости, с которой начался город Санкт-Петербург — первый русский порт на Балтийском море. Назван город в честь апостола Петра.

Возглавлял строительство Александр Меншиков, ближайший помощник царя. Считается, что чертеж первой земляной крепости принадлежит самому Петру I, а математический расчет плана выполнил французский фортификатор Ламбер.

С истории создания крепости начинается история жизни города. Первоначально она называлась Санкт-Петербургской, но бытовало и другое название — Петропавловская — по имени собора Петра и Павла, расположенного в ее центре. С 1917 года это название утвердилось как официальное. Во время Октябрьской революции крепость стала полевым штабом Петроградского военно-революционного комитета, руководившего восстанием и взятием Зимнего дворца.

В России основана первая государственная общедоступная библиотека

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27 мая 1795 года указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и национальное книгохранилище. Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга — это старейшая государственная библиотека страны, вторая по величине фондов в России, одно из крупнейших в мире информационно-библиографических учреждений.

По замыслу Екатерины II, национальная библиотека должна была олицетворять мощь Российского государства, созидательный характер устремлений императрицы, ее приверженность идеалам века Просвещения.

Именины

В этот день именины отмечают Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр и Тихон.