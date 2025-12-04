27 химчан удостоены премии «Преодоление» для лиц с ОВЗ

В Международный день инвалидов вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским глава округа Елена Землякова встретилась с лауреатами и поздравила их с успехами в культуре, образовании, спорте и других сферах.

«Мы чествуем тех, кто, несмотря на трудности, достигает высот в спорте, искусстве, общественной деятельности. Их сила духа и талант вдохновляют нас. Выражаем глубочайшее уважение нашим лауреатам, их семьям, а также врачам, соцработникам, педагогам и волонтерам. Ваша стойкость и любовь к жизни — пример для всех», — сказала глава округа.

Премию «Преодоление» учредили в 2014 году. Ее цель — поддержать людей с ограниченными возможностями. За 11 лет премию получили 284 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.