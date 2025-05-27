267 нарушений правил продажи алкоголя выявили в Подмосковье в ходе рейдов в 2025 г

С 17 февраля по 23 мая специалисты Минсельхозпрода Московской области совместно с региональными отделами УМВД и ОМСУ провели мониторинг 729 торговых объектов на территории Московской области. В ходе мероприятий выявлено 267 нарушений обязательных требований по розничной продаже алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

52 из них по розничной продаже алкоголя после 23:00 — составлено 43 протокола для дальнейшего заведения административных дел по статье 14.16 части 3 КоАП РФ, по четырем объектам алкогольная продукция полностью изъята сотрудниками полиции. Сотрудниками ППС составлено 8 материалов, которые были переданных в дежурную часть для фиксации в книге учета сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях (КУСП), выдано 1 предупреждение.

Выявлено 181 нарушение правил продажи алкоголя в зонах запретов, 55 из них по продаже алкогольной продукции вблизи медицинских учреждений и 126 возле образовательных.

Направлено 159 предостережений о недопустимости продажи алкоголя в зонах запрета — 56 торговых объекта уже прекратили реализацию спиртосодержащей продукции и 14 объектов закрылись после вручения предостережений. Составлено 20 протоколов об административном нарушении, вынесено 2 предупреждения.

14 предпринимателей реализовывали алкоголь без лицензии. Составлены протоколы об административных нарушениях. В 3 объектах сотрудниками правоохранительных органов изъято 44 бутылки алкоголя — заведено 1 уголовное дело по статье 171.4 УК РФ — в данной локации изъята 51 бутылка крепкого алкоголя. Кроме того, зафиксировано 10 нарушений продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, составлены протоколы и возбуждены административные дела по статье 14.16. Помимо этого, была обнаружена 1 локация, где отсутствует подключение к национальной системе маркировки «Честный знак».

К ответственности привлекаются как физические лица (ИП) — штраф составляет до 40 тыс. рублей, так и юридические — штраф до 300 тыс. рублей. Принимаемые меры направлены на безопасность и комфорт жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.