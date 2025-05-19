266 жителей Домодедова удостоены юбилейной медали к 80-летию Победы в ВОВ

Юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», утвержденную указом президента РФ, получили 266 жителей городского округа Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева лично вручила медали труженикам тыла Елене Степановне, Александру Семеновичу и бывшему несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей Александру Сергеевичу.

«Для меня была особая честь лично пообщаться с теми, кто пережил времена Великой Отечественной войны. Каждая встреча с такими людьми — это не просто дань уважения, это возможность услышать живую историю, почувствовать их силу духа», — поделилась Евгения Михайловна.

Елена Игнатова во время войны помогала в тылу. После связала свою трудовую жизнь с Константиновской шерстопрядильной фабрикой, где проработала 33 года, после выхода на пенсию ещё 8 лет работала в Домодедовской больнице. Сейчас не обращает внимание на возраст, делает зарядку и даже спела нам песню.

Александр Картошкин в годы войны усиленно работал в колхозе. В 13 лет пошел работать на фабрику сначала учеником токаря, затем токарем. Награждён медалью «За доблестный труд» и имеет звание «Лучший рационализатор завода».

Александру Живову было всего 5 месяцев, когда началась война. Отец с первых дней ушёл на фронт. Осенью 1941 года мать с 4 детьми угнали в концлагерь. Но ему удалось выжить, вырасти, получить образование строителя и построить хорошую карьеру. Он принимал участие в строительстве и восстановлении аэропорта Домодедово, Курского и Павелецкого вокзалов. Награжден медалью «За освоение целинных земель», имеет звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

«Спасибо вам, дорогие, за ваш героизм, труд и любовь к Родине!» — Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.