26 млрд рублей предусмотрено на соцвыплаты для почти 500 тыс жителей Подмосковья

В Московской области со следующего года увеличится размер социальных выплат. Это связано с тем, что правительством принято решение об увеличении прожиточного минимума в регионе на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«На сегодняшний день около 500 тыс. наших жителей получают различные виды социальных выплат, на это в бюджете выделено порядка 26 млрд рублей. Со следующего года прожиточный минимум будет увеличен на 5,5% и, соответственно, увеличится и размер соцвыплат, которые рассчитываются исходя из этого показателя», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Социальные выплаты сможет получать большее количество наших жителей. Если, например, раньше доход семьи не позволял получать соцвыплаты из-за того, что превышал прожиточный минимум на совсем незначительную сумму, то сейчас перерасчет может дать им право на социальную поддержку», — подчеркнул Голубев.

«Величина прожиточного минимума учитывается при назначении очень востребованной у нас доплаты. Это региональная социальная доплата к пенсии. Московская область доплачивает разницу между пенсией и величиной прожиточного минимума. Со следующего года доплата будет до 16,6 тыс. рублей, то есть пенсионеры меньше этой суммы получать не будут», — отметил парламентарий.

Прожиточный минимум также учитывается при назначении единого пособия на детей.

«Например, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет в этом году варьировалось от 8,8 тыс. до 17,7 тыс. рублей. А со следующего года она станет от 9,3 тысячи до 18,7 тыс. рублей», — добавил Голубев.

Увеличится также государственная социальная помощь по социальному контракту, сейчас она составляет почти 20 тыс., а возрастет до 21 тыс. рублей.

«Увеличится также ежемесячная выплата на детей сирот — с 17,7 тыс. рублей до 18,7 тыс. рублей», — добавил Голубев.

Размеры выплат также увеличатся для лиц, которые не получили звание ветерана труда, но имеют трудовой стаж 50 и более лет, для почетных доноров, ветеранов труда и военной службы и для ряда других категорий граждан.

Увеличение прожиточного минимума в Московской области в 2025 году:

на душу населения — с 18,2 тыс. до 19,3 тыс. рублей;

для трудоспособного населения — с 19,9 тыс. до 21 тыс. рублей;

для пенсионеров — с 15,7 тыс. до 16,6 тыс. рублей;

для детей — с 17,7 тыс. до 18,7 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.