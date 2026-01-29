25% петербуржцев хотели бы продлить новогодние праздники

Согласно исследованию, проведенному аналитиками «Авито Путешествий», около 30% петербуржцев и жителей Ленинградской области заявили о приливе энергии и бодрости после январских выходных. Праздничные дни пролетели незаметно для 20% участников опроса, в то время как 25% выразили желание увеличить продолжительность отдыха на пару дней, сообщает «Бриф24» .

По данным исследования, многие жители России за время новогодних праздников смогли восстановить силы и отдохнуть: 37% респондентов ощущают бодрость и прилив сил для работы. Почти половина из числа заявивших о хорошем самочувствии после праздников — люди старше 65 лет (51%).

Стоит отметить, что большинство россиян возвращаются к работе постепенно и эффективно. 17% опрошенных смогли взять себе несколько дополнительных выходных. Еще четверть рассматривали такую возможность, но решили сразу же приступить к работе.

Опрос позволил выявить трудности, с которыми сталкиваются люди после завершения праздников, и способы повышения продуктивности. Чаще всего респонденты жаловались на усталость от возвращения к рабочим обязанностям (37%), на втором месте — подготовка к праздникам и их насыщенность (по 21%), а также активное общение (20%). Получается, что россиянам, активно участвовавшим в праздничных мероприятиях, требуется больше времени для адаптации к рабочему режиму.

В целом, несмотря на закономерную усталость после активных праздников, большинство россиян провели время с семьей и смогли отдохнуть от работы. Многие постепенно возвращаются к рабочему графику и нацелены на комфортное начало года.

