25 февраля стартует Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа»
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25 февраля 2025 года стартует Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» — интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Главная задача мероприятия — привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет.
Олимпиада проводится для детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Задания сгруппированы по различным уровням сложности.
Чтобы стать финалистом Всемирной школьной олимпиады, участникам нужно преодолеть три тура:
- первый тур — классическое онлайн-тестирование, которое пройдет с 25 февраля по 21 марта;
- второй тур — расширенное онлайн-тестирование со спецзаданиями (24 марта — 11 апреля);
- финальный тур — творческая работа (6 мая).
Участники олимпиады также могут попробовать свои силы в творческом конкурсе, у которого две номинации:
- рисунок на тему «Лица Победы»;
- творческая работа «Юный полководец».
Победители Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» получат ценные призы и подарки от организаторов и партнеров акции.
3 победителя заключительного этапа (финала) Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» смогут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года.
Предварительная регистрация доступна на сайте Олимпиады.