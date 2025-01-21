25 февраля стартует Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа»

25 февраля 2025 года стартует Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» — интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Главная задача мероприятия — привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет.

Олимпиада проводится для детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Задания сгруппированы по различным уровням сложности.

Чтобы стать финалистом Всемирной школьной олимпиады, участникам нужно преодолеть три тура:

первый тур — классическое онлайн-тестирование, которое пройдет с 25 февраля по 21 марта;

второй тур — расширенное онлайн-тестирование со спецзаданиями (24 марта — 11 апреля);

финальный тур — творческая работа (6 мая).

Участники олимпиады также могут попробовать свои силы в творческом конкурсе, у которого две номинации:

рисунок на тему «Лица Победы»;

творческая работа «Юный полководец».

Победители Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» получат ценные призы и подарки от организаторов и партнеров акции.

3 победителя заключительного этапа (финала) Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» смогут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года.

Предварительная регистрация доступна на сайте Олимпиады.