24% девочек в Перми начали интересоваться косметикой из‑за соцсетей

В Перми 24% родителей отмечают влияние соцсетей на интерес дочерей к косметике

Аналитики SOKOLOV BEAUTY выяснили, что 24% родителей отмечают влияние соцсетей на интерес дочерей к косметике. Большинство взрослых допускают ее использование, сообщает properm.ru .

Свыше 1200 родителей девочек приняли участие в исследовании SOKOLOV BEAUTY. По данным опроса, 24% детей обратили внимание на косметику под влиянием соцсетей. В 65% случаев разговор о бьюти-средствах инициировали родители, еще у 12% девочки сами попросили купить первую косметику.

Каждый пятый взрослый положительно относится к использованию косметики ребенком, 71% не против периодического применения. Почти четверть считают подходящим возраст 8–11 лет, 29% — 11–13 лет, каждый восьмой — 13–15 лет.

В Перми 86% родителей в целом поддерживают использование бьюти-средств детьми. Чаще всего девочки пользуются специализированной декоративной косметикой (35%), средствами из взрослой косметички (29%) и уходовой косметикой (24%). У четверти есть блеск для губ, у 18% — гигиеническая помада.

«Блогинг в последние пять лет сильно повлиял на интерес детей к косметике. Сейчас увлечение макияжем начинается с 10–12 лет. Оптимальным возрастом считается 13–14 лет», — заявила руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко.

Она рекомендовала выбирать гипоаллергенные средства и избегать агрессивных компонентов. По данным опроса, 53% родителей тратят на косметику ребенка 1–2 тыс. рублей в месяц, каждый пятый — 2–4 тыс., 29% — до 1 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.