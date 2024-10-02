23 многодетным семьям Клина выделили бесплатные земельные участки с начала года

Более 20 многодетным семьям подмосковного Клина выделили бесплатные земельные участки с начала года, сообщает пресс-служба администрации округа.

«23 земельных участка предоставлено в этом году многодетным семьям Клина. Еще порядка 20 семей оформили или находятся в стадии оформления денежной выплаты взамен земли. Теперь такая возможность у многодетных тоже появилась», — сказала замглавы городского округа Клин Евгения Рыжова.

Она уточнила, что многодетные семьи в Клину получают земельные участки площадью от 10 до 15 соток в районе деревень Иевлево, Бортниково, Соколово, Заболотье.

С начала действия президентской программы в Клину выдано больше 900 земельных участков. Сейчас на учете в Клину стоит 191 многодетная семья.

В среду 40 семей пригласили в администрацию Клина, чтобы вручить уведомления о праве на земельный участок. Теперь у семей есть 2 недели, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями.

Если семья решит не брать земельный участок в натуре, а получить компенсацию в размере 400 тыс. рублей, необходимо подать заявление на портале РПГУ в разделе «единовременная денежная выплата взамен земельного участка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.