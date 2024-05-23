23 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отпраздновать Всемирный день черепахи или Международный день спортивной борьбы. Также славяне в этот день отмечали Вешнее Макошье.

Всемирный день черепахи

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи. Это животное является символом мудрости, богатства и долголетия.

Праздник в честь черепах зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

По мнению многих ученых, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 млн лет. Однако сегодня выживание животных находится под угрозой.

В этот день во всех местах обитания животных проводятся акции, во время которых добровольцы спасают черепах, делая для них переходы под шоссе в местах миграции либо в других опасных местах.

Международный день спортивной борьбы

Международный день спортивной борьбы также известен как Всемирный день борьбы. Его учредили в 2013 году по инициативе самих борцов.

Борьба — один из старейших видов спорта, и сегодня так называют группу единоборств, в которых преобладает техника с использованием захватов. От других видов единоборств борьба отличается практически полным отсутствием техники нанесения ударов по различным частям тела противника.

Задача борцов заключается в том, чтобы вывести соперника из равновесия, свалить его с ног и прижать спиной к ковру при помощи ряда разрешённых приемов.

Традиционно в честь праздника проводятся соревнования различного уровня, показательные состязания, мастер-классы и другие мероприятия.

Вешнее Макошье (День Земли)

Это день славянского календаря, когда Мать Сыра-Земля чествуется как «именинница». Считалось, что в этот день Земля «отдыхает», поэтому ее нельзя было пахать, копать и боронить.

В этот день особо чтили Велеса и Макошь — земных заступников. Волхвы выходили в поле, ложились на траву, чтобы послушать Землю. В это день могли делать заговоры, гадать о будущем.

Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпиады-2012

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В этот день в 2003 году российская столица стала официальным кандидатом на проведение Олимпийских игр 2012 года. Это решение было принято на Олимпийском собрании — за включение Москвы в число официальных кандидатов все делегаты проголосовали единогласно.

Тогда Москва проиграла в голосовании Лондону, но вскоре Россия выиграла право проводить в Сочи зимнюю Олимпиаду-2014.

Именины

Именины в этот день отмечают Василий, Кирилл и Таисия.