22 директора школ Подмосковья выступили экспертами в РАО 24 сентября

В Российской академии образования (РАО) 24 сентября прошел первый день Всероссийской научно-практической конференции «Формирование личностных результатов образования через развитие самосознания и внутренней позиции обучающегося». Конференция посвящена памяти российского ученого-психолога, академика РАО Валерии Мухиной. В работе экспертных площадок участвовали 22 директора школ Подмосковья.

Участники обсудили научные подходы и педагогические практики, помогающие формировать личностные результаты образования. В конференции приняли участие ученые РАО, представители органов управления образованием, руководители образовательных организаций, педагоги и психологи. В первый день они работали в группах по вопросам самосознания и внутренней позиции школьников и дошкольников, а также выступили с докладами.

Конференция продолжится 25 сентября. В программе второго дня — открытая лекция, пленарные выступления, презентация лучших образовательных практик по итогам федерального конкурса и подведение итогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.