20 ноября в Рузу приедет мобильная юридическая помощь

Важная социальная инициатива реализуется в Рузском муниципальном округе. Глава округа Александр Горбылев сообщил о прибытии мобильного юридического офиса для оказания правовой помощи населению, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

20 ноября с 11:00 до 14:00 жители Рузы смогут получить бесплатные юридические консультации от специалистов Государственного юридического бюро Московской области. Мероприятие пройдет в формате работы мобильного офиса — «Юрмобиля».

Место проведения консультаций — город Руза, улица Солнцева, дом 11. Такой формат работы позволяет сделать юридическую помощь более доступной для населения.

Особенность мобильного офиса заключается в его удобстве для граждан. Посетителям не требуется предварительная запись на консультацию, а возможность перемещения офиса позволяет охватить большее количество населенных пунктов.

Право на консультации имеют все желающие, однако особое внимание будет уделено льготным категориям граждан. Среди них:

инвалиды I и II групп

малоимущие граждане

многодетные семьи

участники специальной военной операции

члены семей участников СВО

Александр Горбылев подчеркнул значимость инициативы для жителей округа и отметил важность доступности правовой помощи для всех категорий населения.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам:

8(498) 602-32-32 (доб. 50416)

8(929) 540-08-68

«Инициатива направлена на повышение правовой грамотности населения и обеспечение доступности юридической помощи для жителей Рузского муниципального округа,» — сказал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.