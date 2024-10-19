19 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всероссийский день лицеиста, День написания писем в будущее, День беатификации матери Терезы и Фомин день.

Всероссийский день лицеиста

В этот день по старому стилю в 1811 году открылся Императорский царскосельский лицей. В нем воспитывали великого писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина и многих других людей, которые прославили Россию. Лицей основал Александр I для обучения детей дворян.

Позже 19 октября стали отмечать как День лицеиста. У студентов появились собственные традиции. В эту дату они собираются на так называемый «лицейский обед». В наше время в календарь праздничных дат этот день вошел в 90-х годах, когда в стране снова появилось понятие «лицея».

День написания писем в будущее

Неизвестно, кто и когда придумал отмечать эту дату, но идея писать письма в будущее себе самому или потомкам понравилась гражданам многих стран. Люди пишут письма в школе себе повзрослевшему, чтобы понять, о чем мечталось, что получилось из задуманного.

Другая прекрасная традиция — «капсула времени» — письмо потомкам, которое можно открыть через десятилетия, столетия и даже тысячелетия. Например, в Нью-Йорке на Всемирных ярмарках в 1939 и 1964 года заложили капсулы, которые можно открыть только в 6939 году.

День беатификации матери Терезы

Беатификация — это причисление к лику святых. С образом матери Терезы Калькуттской это произошло 19 октября. В Албании в этот день отмечают национальный праздник, ведь ее считают самой выдающейся представительницей народа.

Мать Тереза получила премию имени Джавахарлала Неру, Ватиканскую премию Мира и стала лауреатом Нобелевской премии. В 2003 году она была причислена к лику блаженных, а в 2016 году — канонизирована.

Фомин день

День памяти святого Фомы — одного из Двенадцати апостолов — отмечается 19 октября (6 октября по старому стилю). Он жил в Галилее и занимался рыбалкой, пока не услышал проповедь Христа. Тогда он бросил все и присоединился к учителю в его странствиях. Фому прозвали «близнецом» за внешнее сходство с Иисусом.

К этому дню крестьяне обычно подсчитывали свои запасы. Если погреба были полны продовольствия, они обязательно произносили: «Рад Фома, что велика крома». В церкви ставили свечку в благодарность святому.

Именины

Иван, Макар, Никанор, Фома.