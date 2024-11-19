19 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Международный мужской день, День женского предпринимательства, День ракетных войск и артиллерии в России и Всемирный день туалета.

Международный мужской день

Праздник отмечается с целью подчеркнуть важность заслуг мужчины в семье и обществе. Впервые его отпраздновали Республики Тринидад и Тобаго в 1999 году. Сегодня этот день отмечают в более чем 60 странах мира.

Его учредили по инициативе доктора Джерома Тилуксингха из университета Вест-Индии. Он провозгласил эту дату днем собственного отца, которого считал примером для подражания. Сегодня организаторы праздника также делают упор на сохранение мужского здоровья, а не только на роль мужчин в обществе.

День женского предпринимательства

Впервые его отметили в 2014 году в Нью-Йорке, а затем дата нашла поддержку в ООН. Задача этой даты — привлечь внимание к положению женщин в бизнесе, расширению их прав, поддержке и популяризации женского предпринимательства.

Праздник основан американской бизнесвумен и писательницей Венди Даймонд, которая долгое время работала волонтером и помогала женщинам с низким доходом. Сегодня дата становится все более популярной, а количество женщин-предпринимателей растет каждый год.

День ракетных войск и артиллерии в России

Праздник учрежден указом президента от 31 мая 2006 года. Его отмечают в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме фашистов под Сталинградом. В контрнаступлении 19 ноября 1942 года именно артиллеристам принадлежала ключевая роль в победном сражении.

Их заслуги были отмечены указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года — тогда учредили День артиллерии. Его переименовали в День ракетных войск и артиллерии в 1964 году.

Всемирный день туалета

Этот день прогрессивная общественность впервые отметила в 2002 году, а провозгласили его годом ранее во время международной конференции в Сингапуре, которая была посвящена проблеме туалетов. Место проведения выбрали не случайно — Сингапур — эталон по чистоте отхожих мест. Результатом встречи стало появление Всемирной туалетной организации.

В этот день стоит задуматься, что 3,5 млрд человек до сих пор не имеют доступа к безопасной санитарии. Например, в 1/3 всех школ мира нет туалетов, а 900 млн школьников не могут мыть руки после посещения отхожих мест, что ведет к распространению болезней. Санитария является правом человека и нужно стремиться, чтобы она была доступна каждому.

Именины

Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Константин, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.