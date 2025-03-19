19 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются Международный день клиента и День бизнес-манги в России. С профессиональным праздником можно поздравить моряков-подводников.

Международный день клиента

Это сравнительно молодой праздник — он был образован в 2010 году. Эта дата нужна, чтобы привлечь как можно больше клиентов для производителей товаров и услуг в самых разных сферах. Ведь клиент — это основа бизнеса.

В этот день каждый предприниматель может выразить свою признательность всем клиентам. Это можно сделать, как угодно — подарок, скидка, праздник в магазине.

День моряка-подводника в России

Это профессиональный праздник военных и гражданского персонала подводных сил ВМФ РФ, установленный приказом главкома Военно-морского флота России в 1996 году.

Современный российский флот — это не только современные технологии в области кораблестроения, но и высококвалифицированные специалисты-подводники, которые гордятся своей профессией.

В этот день моряков-подводников поздравляет командование, а особо отличившимся вручают госнаграды. Также в честь праздника проходят праздничные мероприятия и концерты.

День бизнес-манги в России

Российское книжное сообщество инициирует интеллектуальный праздник — День бизнес-манги, который теперь отмечается ежегодно 19 марта. Праздник приурочен к запуску серии бизнес-манги и появлению нового формата книг.

Манга — японские комиксы, чья популярность в мире стремительно растет. Например, во Франции это лидер продаж среди всех сегментов. Глобальный тренд на Азию добрался и до деловой литературы — теперь люди читают не просто мангу, а бизнес-мангу. Это инновационный формат, сочетающий комикс и деловую тематику.

Константиновы круги

Константин — один из 42 мучеников, память которых отмечается в этот день. Предание гласит, что мученики были из города Аммореи. Ои попали в плен, их заставляли поменять веру, но мученики отказались, тогда им отрубили головы.

На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин. В России крайне ценили колодезную воду. О ней слагали песни и придумывали поговорки.

Открыта первая в Петербурге станция «скорой помощи»

В начале XIX века в оказании скорой медпомощи больным большую роль играли пожарные и полицейские, а пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах.

Только в 1898 году открыли две первые Станции скорой помощи в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских участках. На каждой было по одной карете, которую оснастили медикаментами, инструментами и перевязочным материалом. Бригады очень быстро приобрели известность и стали востребованы.

Первая станция скорой помощи в Петербурге открылась 19 марта 1899 года по инициативе известного хирурга Николая Вельяминова.

Позже, после Первой мировой войны, появляются спецбригады скорой помощи и открываются научно-исследовательские институты. Самый известный в стране — Московский городской НИИ скорой помощи имени Склифосовского, который начал работать в 1923 году.

Именины

Именины празднуют Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор и Юлиан.