19-летний сын Трампа Бэррон может войти в совет директоров TikTok

19-летний сын президента США Дональда Трампа Бэррон может стать членом совета директоров социальной сети TikTok. Его кандидатуру предложил рассмотреть экс-менеджер главы Соединенных Штатов Джек Адвент, сообщает Ura со ссылкой на The Daily Mail.

Он добавил, что TikTok смотрит, в основном, молодежь. Президенту США необходимо рассмотреть вероятность назначения Бэррона Трампа и, вероятно, иных молодых американцев в совет директоров социальной сети.

Это позволит гарантировать, что программа и дальше будет популярной у молодых людей, добавил Адвент. К тому же такой шаг улучшит имидж TikTok и увеличит влияние социальной сети.

Экс-менеджер Трампа сказал, что молодежь положительно воспримет инициативу.

По данным Daily Mail, президент США дал Адвенту кличку в период предвыборной компании «ТикТок Джек». Экс-менеджер помог Трампу узнать больше о популярной социальной сети.

