18 тыс куб м древесины собрали на площадках «Мегабак» в Подмосковье в этом году

С начала года в Подмосковье на пунктах сбора отходов «Мегабак» собрано более 18 тыс. куб. м древесины. Все вторсырье было отправлено на переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Из древесных остатков изготавливают технологическую щепу, которая служит сырьем для древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит; древесный уголь; опилкобетон; арболит и другие стройматериалы.

Переработка позволяет получить полезную продукцию, не прибегая к вырубке деревьев.

Чистые древесные отходы не представляют угрозы для окружающей среды, однако в некоторых ситуациях они могут перейти в классификацию отходов, представляющих серьезную угрозу для природы и людей, став, к примеру, источником пожара.

Остатки срезанных деревьев, мусор от отделочных работ в домах и квартирах — отходы такого типа должны отправляться не в мусорный бак на контейнерной площадке, не складироваться в не предназначенных для этого местах, а вывозиться на предприятия для вторичной переработки.

Сдать древесный материал можно на площадках «Мегабак».

С адресами пунктов приема и правилами сортировки отходов жители могут ознакомиться на сайте проекта.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.