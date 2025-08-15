17 тыс женщин обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья в этом году

В Московской области на базе перинатальных центров и родильных домов работают 8 центров грудного вскармливания. Пройти бесплатное обучение можно в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, родильных домах Балашихи и Одинцовской больницы, а также Московском областном центре охраны материнства и детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В таких центрах женщина может получить бесплатную помощь и задать волнующие вопросы специалистам по грудному вскармливанию. Сделать это можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года такой возможностью воспользовались уже более 17 тыс. женщин», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Московской области активно реализуется нацпроект «Семья», благодаря которому строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.