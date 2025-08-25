17-летний сын Рамзана Кадырова получил новую награду

17-летний Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по Чечне Аслана Ирасханова медаль «Защитнику ЧР», написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что в Чечне завершается XII Открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Кадыров-младший наградил команду «КРА» (Служба безопасности главы ЧР) за первое место в отдельном зачете. А также Спецполк полиции им. Героя России А. А. Кадырова — команда «Ахмат-1» и команду из этого же полка «Дустум-1» за второе и третье места соответственно.

Еще он вручил благодарственные письма за участие командам из Кувейта и Бахрейна.

Руководитель Чечни уточнил, что сам поручил помощнику главы республики, секретарю совета безопасности ЧР, куратору Российского университета спецназа им. В. В. Путина Адаму Кадырову принять участие в мероприятии, где он также вручил кубки и медали команде МВД Беларуси — «ОМОН ГУВД Мингорисполкома» за первое место в основном зачете. Далее на пьедестале расположились бойцы войсковой части 7459 ВНГ РФ из Смоленска («Меркурий») и команда СОБР «Лидер» управления Росгвардии по Херсонской области.