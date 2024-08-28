17-летнему Эли Кадырову вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»

сегодня в 23:03

Генерального директора республиканского спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырова наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Чеченской республики Магомед Даудов.

Он отметил, что награда присуждена указом главы Чеченской республики за личные заслуги перед республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание.

Даудов поздравил Эли Кадырова и пожелал ему успехов в деятельности и достижении поставленных целей.

«Мне очень приятно отметить, что Эли Рамзанович является разносторонне развитым, исключительно порядочным и ответственным человеком», — написал Даудов.

Ранее начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили высшую награду республики — орден Кадырова.